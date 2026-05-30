Fallece Guillermo “Billy” Álvarez a los 80 años: ¿Cuántos títulos obtuvo con Cruz Azul?

Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, expresidente del club Cruz Azul, falleció a los 80 años de edad. A lo largo de su trayectoria como directivo, la institución consiguió un total de nueve títulos oficiales con La Máquina.

De acuerdo con los reportes, el deceso se registró mientras recibía atención médica en un hospital en Toluca, Estado de México, en la madrugada del sábado 26 de mayo de 2026. Sobre las causas de su fallecimiento circulan distintas versiones aún no confirmadas oficialmente por sus familiares; algunos reportes señalan una falla orgánica múltiple derivada de un choque séptico, mientras que otras fuentes mencionan complicaciones respiratorias.

La historia de Álvarez con la institución estuvo ligada desde su nacimiento. Su padre, Guillermo Álvarez Macías, asumió la presidencia del equipo en 1953 y de la Cooperativa en 1955, época en la que el club logró el ascenso a la máxima categoría del balompié nacional y consolidó la gran época dorada en los setenta.

La salida de Billy Álvarez de la dirección del equipo y de la Cooperativa se dio en el año 2020. Su gestión terminó en medio de la sequía de títulos en el campeonato de liga, varias finales perdidas y tras enfrentar diversas acusaciones legales que lo obligaron a dejar su cargo, situación que culminó en un proceso que llevó a su detención en enero de 2025.

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Los logros obtenidos de Billy Álvarez con Cruz Azul

El directivo estuvo al frente de la presidencia de Cruz Azul durante 32 años. En su gestión, que comprendió desde 1988 hasta 2020, el equipo capitalino levantó los siguientes trofeos:



1 Liga MX: Invierno 1997.

Invierno 1997. 3 Copas MX: Temporada 1996-97, Clausura 2013 y Apertura 2018.

Temporada 1996-97, Clausura 2013 y Apertura 2018. 3 Ligas de Campeones de la Concacaf: 1996, 1997 y 2013-2014.

1996, 1997 y 2013-2014. 1 Supercopa MX: 2018-2019.

2018-2019. 1 Leagues Cup: 2019.

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