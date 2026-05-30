Charly Rodríguez se quedaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pese a ser campeón con Cruz Azul

Javier Aguirre tiene todo listo para anunciar la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La misma está próxima a anunciarse, pero el periodista David Medrano pudo revelar quiénes serán los nombres que representar al país en la justa mundialista. Para sorpresa de muchos, Charly Rodríguez no se encuentra en la lista.

A pesar de haber conseguido el título del Clausura 2026 con Cruz Azul recientemente, Charly Rodríguez aparece como una de las grandes ausencias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la fuente de TV Azteca Deportes. Si bien es cierto que el mediocampista de 29 años integró la prelista de 55 jugadores, el ‘Vasco’ Aguirre habría definido dejarlo fuera de la convocatoria final que podría ser anunciada este próximo domingo.

|Instagram: Charly Rodríguez

Esta noticia cae como un baldazo de agua fría para los aficionados cementeros, ya que Rodríguez había firmado una temporada más que destacada con La Máquina. El centrocampista disputó los 23 juegos que Cruz Azul debió afrontar a lo largo del Clausura 2026 y fue titular en 22 de ellos. Además, dejó un saldo de 4 goles y 1 asistencia, siendo vital para la consagración en Ciudad Universitaria ante Pumas.

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La gran temporada de Charly Rodríguez con Cruz Azul

Cabe destacar que la plataforma especializada en datos, SofaScore, posiciona a Charly Rodríguez como el segundo mejor futbolista de La Máquina en la temporada. Agustín Palavecino lidera el ranking, pero el mexicano aparece en segundo lugar con una valoración de 7.14 sobre 10. Esto habla de la influencia que ha tenido el exMonterrey en el equipo para ser campeón del Clausura 2026.

Carlos Rodríguez|@charlyrdz

Si bien es cierto que el golpe es duro, el panorama para Charly Rodríguez no está del todo cerrado. Con 29 años, el mediocampista aún tiene la posibilidad de formar parte de otro proceso mundialista en un futuro. Cabe recordar que Rafa Márquez tomará las riendas de la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el futbolista de Cruz Azul podría ser de interés para la leyenda mexicana.

Los convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Según la información que compartió David Medrano, estos serán los 26 elegidos de Aguirre para la justa mundialista:

