Muere una de las voces más históricas del futbol argentino

El periodismo deportivo en Sudamérica está de luto. Este lunes 16 de marzo falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores más emblemáticos del futbol argentino, cuya voz acompañó durante décadas las transmisiones más importantes del balompié sudamericano.

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Araujo murió a los 78 años luego de que su estado de salud se deteriorara en los últimos días. El histórico narrador se encontraba internado en el Hospital Italiano, donde perdió la vida tras contraer neumonía. En los últimos años residía en un geriátrico debido a complicaciones médicas.

El relator, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, dejó una huella profunda en la televisión deportiva del continente gracias a su estilo apasionado y a su participación en algunos de los programas más influyentes del futbol en Argentina.

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Una voz que definió una época en el fútbol argentino

Nacido el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo, Buenos Aires, Marcelo Araujo se convirtió en una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo desde finales de los años ochenta.

Su mayor etapa de popularidad llegó al frente del programa Futbol de Primera, que condujo entre 1989 y 2004 a través de TyC Sports. En ese espacio relató durante años el llamado "Clásico del Domingo", acompañado por el histórico comentarista Enrique Macaya Márquez. La dupla Araujo-Macaya se convirtió en una referencia obligada para los aficionados del futbol en toda Latinoamérica durante una época en la que las transmisiones deportivas aún no tenían la inmediatez de la televisión actual.

Tras su salida del programa, el narrador continuó su carrera en otros proyectos televisivos, como 3 en el fondo, emitido por la televisión pública argentina.

Narrador de grandes torneos y momentos históricos

El legado de Marcelo Araujo no se limitó únicamente a la televisión nacional. Durante su carrera relató eventos de gran relevancia en el fútbol internacional. Entre ellos destacan partidos de la Copa Libertadores, encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y diversas competencias continentales.

También participó en coberturas mundialistas, incluida la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, ampliando su presencia en transmisiones internacionales. Más adelante se integró al proyecto Futbol para Todos, donde volvió a narrar partidos del futbol argentino en televisión abierta, consolidándose como una referencia para nuevas generaciones de aficionados.

Con una carrera llena de momentos memorables y un estilo de relato apasionado, Marcelo Araujo se convirtió en una de las voces más reconocibles del futbol en Argentina. Su legado queda en la memoria de millones de aficionados que durante años vivieron goles, clásicos y finales a través de su inconfundible narración.

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