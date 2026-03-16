Sergio Bueno: “Tendría mi serie de Netflix y se van a ir de espaldas”

La conferencia posterior al partido de la Jornada 11, en el que el América derrotó 2-0 al Mazatlán, sirvió para que el director técnico del equipo sinaloense, Sergio Bueno, hablara sobre la manera en la que le ha inyectado competitividad a un cuadro que arrancó el semestre con cinco derrotas de manera consecutiva.

“Bajoneado estaba (el grupo), pero ya no lo está, es un hecho pasado, es lo que me transmite el plantel, recuperamos el ánimo de todos, quieren hacer una competencia como lo hemos insinuado, el jugador debe competir contra viento y marea, el jugador debe saber convivir con el resultado adverso o favorable, el hambre de gloria, el contexto del equipo es difícil, pero si te dejas someter, es difícil, la plantilla se centra en mostrarse en partidos como hoy y, por ahí, creo que, si hubiéramos subido un escalón en el rendimiento, el resultado sería distinto", analizó.

Te puede interesar: Sergio Bueno, estratega de Mazatlán, lanza advertencia a Cruz Azul

La lucha por la portería de la Selección Mexicana| La Mesa Protagonista

Bueno, mucha experiencia como entrenador

Fue, además, el escenario ideal para que el experimentado timonel partiera de lo grupal a lo individual y explicara, a grandes rasgos, algunas situaciones que han marcado su extensa trayectoria en el futbol mexicano.

"He vuelto con la mira en posicionarme en el mercado, a muchos les gustará o no, evaluarán mi carrera y las estadísticas no son tan frías. Después de nueve años, que me hayan vuelto a llamar, será por algo, no creo que esté coludido con el mercado de la actualidad, he dirigido más de 20 proyectos y sin promotor, tiene un gran valor, habría que analizar, tendría mi serie de Netflix, se van a ir de espaldas, no por malo como de repente sale: 'el técnico más malo y fracasado', no saben lo que ha pasado en mi carrera", explicó.

Cuestionado a la escasa oportunidad para entrenadores mexicanos, concluyó: “Es un tema de otro momento, merece la pena hablar a fondo de una situación de esta naturaleza, hay un desfase en nuestra competencia, el técnico mexicano está marginado, el espacio que ocupamos es mínimo, debemos hacernos sentir".

Te puede interesar: En Brasil no valoraban a Raphael Veiga: esto es lo que costaba en el Palmeiras