Fans abandonan a Mbappé en Instagram tras rechazo al Real Madrid

La decisión de Mbappé sobre renovar con el PSG y no fichar como agente libre con el Real Madrid, le habrá traído grandes beneficios económicos, pero en redes sociales está siendo muy ‘golpeado’, pues el francés ha perdido cerca de medio millón en Instagram tras este rechazo.

Todo parecía apuntar que Mbappé ficharía con el Real Madrid tras culminar su contrato con el PSG, pues era algo que soñaba desde niño pero ante la insistencia del equipo francés, terminó renovando hasta 2025, por lo que los madridistas se están desquitando en redes sociales.

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Mbappé pierde miles de seguidores en Instagram

Previo a que el ‘7’ del cuadro francés diera la noticia sobre su futuro, contaba con alrededor de 71 millones 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pero luego de rechazar al Real Madrid ese número bajó considerablemente.

A la mañana de este domingo 22 de mayo, Mbappé ya tiene 71 millones 175 mil seguidores, y el número sigue a la baja, donde se presume que son muchos fans madridistas que dejarán de apoyar a la ‘Tortuga Ninja’ por su traición.

Los fans del Madrid consideran que Mbappé los ha traicionado y optado por los millones de euros que por el prestigio deportivo, asegurando que con el PSG ‘nunca ganará la Champions League ni será Balón de Oro’, hecho que con el Real sí hubiera logrado.

Los madridistas 'odian' a Mbappé 💥



El jugador francés ya perdió más de medio millón de seguidores en Instagram después de que rechazó al Real Madrid 😯#Mbappe #RealMadrid #Psg #Traidor pic.twitter.com/PlWtrpiHob — Adm MX (@GearsCGO10) May 22, 2022

Pese a esto el francés pidió disculpas por su decisión, donde declaró que en el PSG puede seguir creciendo y espera dar lo mejor de sí para responder en la cancha.

Si la tendencia de este número sigue siendo constante, quizá este domingo Mbappé cierre con menos de 71 millones de seguidores en Instagram, y eso sin contar lo que ocurre en su página de Facebook, donde ocurre una situación similar con el ‘7’.

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