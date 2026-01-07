¡Conoce la presión! Refuerzo de Rayados ya se lució ante Tigres

El futbolista argentino Luca Orellano ya llegó a Monterrey para ser presentado como el nuevo refuerzo del conjunto regiomontano, con la ventaja de que ya conoce cómo es la presión de jugar ante clubes mexicanos.

El extremo que militaba en el Cincinnati FC de la Major League Soccer (MLS) cuenta con la experiencia de tener destacadas participaciones cuando le tocó enfrentar a los Tigres y al propio Rayados en partidos internacionales.

Ya hay tensión entre Luca y los Tigres

Orellano incluso le sacó un susto a la afición del conjunto de la UANL durante los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, en la que el cuadro estadounidense visitó el Estadio Universitario en el duelo de vuelta tras igualar en la ida.

El atacante de 25 años de edad realizó una gran jugada individual que terminó en una asistencia para abrir el marcador a favor del Cincinnati FC, que en ese momento eliminaba a los Tigres, sin embargo después los “Felinos” le darían la vuelta para ganar 3-1.

No obstante, el argentino fue el futbolista mejor calificado de su equipo, en una demostración de que no le pesó la presión que somete el público del “Volcán”.

Deslumbró a los Rayados

Luca Orellano había disputado dos partidos contra los Rayados en su etapa con el equipo de la MLS; el primero en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2024 que se jugó en el Estadio BBVA, pero en donde no pudo evitar la caída de su equipo.

Para el año siguiente, le tocó coincidir otra vez contra la “Pandilla” en un duelo de la primera ronda de la Leagues Cup 2025, en la que el extremo sudamericano deslumbró con una buena actuación que se consumó con el segundo tanto de la victoria del Cincinnati por marcador de 3-2.

En la Leagues Cup 2024, también el argentino logró mover las redes en el partido de Dieciseisavos de final contra Santos Laguna, que sirvió para avanzar de ronda.

