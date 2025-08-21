FC Juárez vs Santos EN VIVO, Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Comienza la fiesta! No te pierdas el inicio de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre los FC Juárez y Santos desde el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez este viernes 22 de agosto en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México.

