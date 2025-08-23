Ver GRATIS y EN VIVO el FC Juárez vs Santos, partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Viernes Botanero regresa de gran manera con el partido entre FC Juárez y Santos este 22 de agosto en duelo correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el cual podrás ver completamente en vivo a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

El partido se disputará este viernes 22 de agosto a las 18:50 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de los Bravos.

FC Juárez vs Santos, dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La transmisión estará a cargo de TV Azteca Deportes, que llevará todas las emociones del encuentro tanto en televisión abierta por Azteca 7, como en aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.



Fecha : Viernes 22 de agosto de 2025

: Viernes 22 de agosto de 2025 Horario : 6:40 pm tiempo del centro de México

: 6:40 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Olímpico Benito Juárez

: Estadio Olímpico Benito Juárez Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio de aztecadeportes.com

¿Cómo llegan el FC Juárez y Santos Laguna al partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

El FC Juárez atraviesa un buen momento, sobre todo jugando en casa, donde ha mostrado solidez y resultados positivos. Los Bravos se encuentran en la pelea por los lugares de la tabla que dan un lugar en el Play-In y buscan confirmar que este torneo puede ser el de su consolidación.

Por su parte, Santos Laguna ha tenido resultados irregulares que lo tienen en octavo lugar con tres derrotas pero dos triunfos importantes ante equipos de la talla de Pumas y Chivas.

FC Juárez vs Santos EN VIVO, Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

FC Juárez vs Santos Laguna, favorito según las apuestas en la Jornada 6 de la Liga BBVA MX

Las casas de apuestas colocan a Juárez como favorito, con cuotas que rondan entre 1.73 y 1.88 por su victoria. En contraste, un triunfo de Santos paga arriba de 4.00, mientras que el empate se ubica en 3.5.

Todo está listo para que los Bravos busquen reafirmar su fortaleza en casa y Santos intente sorprender en la frontera, en un duelo que podrás vivir por TV Azteca Deportes y sus plataformas digitales.