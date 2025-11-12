deportes
Nota

La fecha en la que debutaría Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo está cerca de conseguir todos los requisitos necesarios para poder ser convocado con la Selección Mexicana previo al Mundial de 2026

Álvaro Fidalgo
@alvarofidalgo
Álvaro Fidalgo puede ser opción para la Selección Mexicana en 2026
Iván Vilchis
Selección Azteca
Álvaro Fidalgo esta a poco más de cuatro meses de poder ser convocado con la Selección Mexicana. Javier Aguirre detalló en entrevista para TV Azteca Deportes que el futbolista puede jugar con México una vez que cumpla todos los requisitos.

Es por eso que Alvaro podría ser convocado hasta la fecha FIFA de marzo pues es cuando el español cumple los cinco años de residencia consecutivos en México, exigencia que tiene la FIFA con los futbolistas naturalizado.

Los partidos en los que debutaría Fidalgo con México

Con la posible convocatoria que tendría Fidalgo en marzo, su debut sería en el partido de México vs Portugal el 28 de marzo del 2026, encuentro que falta por confirmarse. La Selección espera que sea el primer partido oficial de la Selección Mexicana en el 2026 y una prueba importante que marca el regreso y la inauguración al Estadio Banorte.

En caso de no jugar en ese encuentro, sería en el segundo partido de México que andan buscando que sea ante la Selección de Francia.

Al no tener tanto tiempo, Javier Aguirre le tendría que dar minutos a Fidalgo para ver su adaptación con la Selección Mexicana.

La convocatoria de Fidalgo dependería del nivel que tenga con el América, de la forma de salud que tenga y el nivel en el que lleguen los jugadores que han sido convocados a los anteriores partidos de la Selección Mexicana.

Las fechas FIFA en 2026 previo al Mundial 2026

Para el 2026, solo hay dos fechas FIFA oficiales por lo que México tendrá poco tiempo para ajustar los detalles necesarios. Las fechas son:

  • 23 – 31 de marzo de 2026
  • 1 – 9 de junio de 2026

Selección Mexicana
