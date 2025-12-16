Este día inicia el Clausura 2026 y así se jugará la Jornada 1 con fechas y horarios confirmados

El Apertura 2025 terminó con una de las finales más emocionantes de las últimas décadas dentro del futbol mexicano, así como la nueva consagración de un bicampeón siendo el Toluca el protagonista de la historia. Ahora bien, ¿en qué día comenzará el torneo Clausura 2026?

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Más pronto que tarde el futbol de la primera división volverá a México, pues vale recordar que el periodo de descanso a finales de año es distinto al que hay entre junio y julio. Dicho lo anterior, debes saber que la llegada del Clausura 2026 está más cerca que nunca. ¿Cuándo será el día 1 para este nuevo torneo?

¿Cuándo comienza el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Si bien el Apertura 2025 recién terminó este domingo 14 de diciembre, debes saber que el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará en menos de un mes, pues de acuerdo con lo dicho por la propia Liga el nuevo torneo comenzará el próximo viernes 9 de diciembre con el ya conocido “viernes botanero” de Azteca Deportes.

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo cortesía de @CharlyFutbol... 🤩🙌📅



¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!



Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26 pic.twitter.com/LfC5hvzC1f — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Recuerda que este torneo, en esencia, será atípico en relación a los demás considerando que será el último antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que contará con tres fechas dobles. Del mismo modo, la Liguilla del futbol mexicano se jugará sin seleccionados, pues estos reportarán con el Tri desde días antes.

Estas son las fechas que no debes olvidar del Clausura 2026

Así como el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará el viernes 9 de enero, su finalización se dará el domingo 24 de mayo; es decir, poco menos de tres semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un contexto en el que, tal y como se mencionó, no habrá convocados.

Las jornadas dobles se llevarán a cabo el 13 y 14 de enero, 3 y 4 de marzo, y 22 y 23 de abril. Los cuartos de final se disputarán entre el 2 y 3 de mayo para la ida, mientras que la vuelta entre el 9 y 10 de mayo. La semifinal se programará para el 13, 14, 16 y 17 de mayo, mientras que la final se realizará el 21 y 24 de mayo.

El Infierno fue testigo de una Final inolvidable. 🔥@tolucafc se alzó entre fuego y pasión para coronarse campeón del #Apertura2025, tras una lucha feroz ante @clubtigres 🙌



Color, intensidad y una historia eterna en la #LigaDeLaAfición. 🏆 pic.twitter.com/b4tlNl03ou — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 16, 2025

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026

Viernes 9 de enero:

Atlas vs Puebla | 21:00 horas.

Mazatlán vs Juárez | 21:00 horas.

Xolos vs América | 21:00 horas.

Sábado 10 de enero:

Chivas vs Pachuca | 17:00 horas.

León vs Cruz Azul | 19:00 horas.

Santos vs Necaxa | 19:00 horas.

Rayados vs Toluca | 21:00 horas.

Domingo 11 de enero: