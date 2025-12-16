VIDEO: ¿Por qué John Cena sonrió cuando fue rendido por Gunther en su lucha de retiro en WWE?

Los días pasan y la charla en torno al retiro de John Cena de la WWE se mantiene en las redes sociales. Uno de los puntos más tocados hasta el momento fue la reacción que el luchador tuvo al momento de rendirse tras una llave de Gunther, misma que se caracterizó por sonreír mientras cerraba los ojos.

Esta reacción ha sido objeto de distintas teorías que circulan en internet y que dejan bien parado a John Cena y, a su vez, muy criticada a la WWE por la forma en cómo fraguó su año de retiro. Si quieres conocer las más populares que hay hasta ahora, entonces quédate con nosotros.

¿Por qué John Cena sonrió al ser rendido en su última lucha en WWE?

La primera gran teoría de los fans indica que John Cena sonrió de tal forma porque no estuvo de acuerdo con el modo en que terminaría su última lucha, lo cual fue un guiño en contra de la misma empresa. Lo anterior, sin embargo, no coincide con la información que dicta que fue el luchador quien propuso este final.

Dicho esto, la teoría que toma más fuerza es aquella que indica que su sonrisa guarda estrecha relación con su frase “nunca te rindas” y que hace referencia precisamente al momento en el que una persona entiende que rendirse puede ser el mejor camino para recuperar la esencia.

En su última lucha, John Cena protagonizó una historia en la que le hizo ver a sus fans que la rendición, en ocasiones, es el mejor camino, teniendo con ello un cierre a una carrera en la que siempre defendió el salir adelante pese a las adversidades, demostrando que, más que un superhéroe, es un humano como cualquier otro.

¿John Cena tendrá luchas de exhibición en WWE?

Pese a que aún tiene contrato vigente con la WWE , John Cena ha expresado en más de una ocasión que no tiene en mente volver a luchar dentro de la empresa. Esto, sin embargo, no exime que el también actor haga actos de presencia en destinos eventos o funciones organizadas por la misma de cara a los próximos años.