Europa define sus boletos rumbo al próximo Mundial 2026

Con Inglaterra ya clasificada, la emoción en el Viejo Continente está al máximo. En los próximos diez días, once boletos directos más al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se repartirán en las últimas dos jornadas de la eliminatoria europea. Además, se definirán las doce selecciones que irán a la repesca, en busca de los cuatro cupos restantes.

Europa tiene 16 plazas mundialistas: doce llegarán por clasificación directa y cuatro más desde la repesca, donde estarán los segundos lugares de cada grupo y los mejores equipos de la Liga de Naciones 2024-25 que no hayan terminado entre los dos primeros.

Ya tienen boleto

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, ya tiene los deberes hechos con pleno de victorias en el Grupo K, pero su cierre aún puede definir el destino de Albania y Serbia, que pelean por el segundo puesto.

Albania, con un punto de ventaja, visita a Andorra y luego recibe a los ingleses, mientras Serbia se mide con Inglaterra y Letonia en busca de la repesca.

España, Portugal y Croacia buscan el boleto directo

España, campeona de Europa, tiene todo a favor para sellar su pase directo en el Grupo E. El conjunto de Luis de la Fuente no ha recibido gol en cuatro partidos y necesita vencer a Georgia o esperar que Turquía no sume ante Bulgaria.

Los turcos, liderados por Arda Güler, aún pueden terminar primeros si ganan sus dos duelos y España pierde ambos. Portugal, con cinco puntos de ventaja sobre Hungría, está a un paso del Mundial. Le basta un solo punto ante Irlanda o Armenia para asegurar su boleto. La pelea más intensa está por el segundo lugar, con Hungría, Irlanda y Armenia separados por apenas dos unidades.

En el Grupo L, Croacia también tiene medio boleto en la bolsa. Los de Luka Modric lideran con tres puntos de ventaja sobre la República Checa y solo necesitan un empate ante Islas Feroe para asegurar el primer puesto.

Alemania, Francia y Bélgica se juegan la vida

A diferencia de otras eliminatorias, potencias como Alemania, Francia y Bélgica aún no tienen su pase asegurado. Los germanos comparten el liderato con Eslovaquia y todo se definirá el 17 de noviembre en Leipzig. Francia, por su parte, se clasificaría si vence a Ucrania en París. En tanto, Bélgica y Austria encabezan grupos muy cerrados donde Bosnia, Rumanía y Gales aún sueñan con un boleto.

Europa está a punto de completar su mapa mundialista. Y en estos diez días, la historia del camino al Mundial 2026 se escribirá con drama, goles y pasión.

