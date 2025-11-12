¿En la madrugada? Cristiano Ronaldo explica a detalle cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez

La pareja conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es, posiblemente, la más importante y popular que existe en el ambiente deportivo. Por ende, el hecho de que se sepan detalles en torno a cómo el lusitano lanzó su propuesta de matrimonio se ha vuelto viral en redes.

Fue hace unos meses cuando se confirmó que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se unirán en matrimonio después de muchos años de estar juntos. Ante ello, vale la pena conocer la forma en cómo el jugador del Al Nassr preparó todo para dedicarle unas palabras a la modelo argentina.

¿Cómo le pidió matrimonio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez?

Durante la charla que tuvo con Piers Morgan, el delantero de la Selección de Portugal explicó que todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada dentro de su hogar, cuando sus hijos dormían. De hecho, mencionó que la pregunta de sus hijas respecto a si le pediría matrimonio a Georgina fue suficiente para hacerlo.

Ante este hecho, Cristiano Ronaldo mencionó que no preparó nada espectacular y que, incluso, no tuvo la necesidad de arrodillarse: “No soy un tipo romántico, al menos no en el sentido clásico. Fue algo simple, sincero, pero hermoso. Hice un pequeño discurso y supe que era el momento correcto para decirlo”.

Fue así como Cristiano Ronaldo tomó un poco de su tiempo para elegir una joya única y especial que reflejara el amor que siente por Georgina, quien en más de una ocasión le confesó que había soñado con tener una piedra preciosa, símbolo de estabilidad y tranquilidad con el astro portugués.

¿Cuánto costó el anillo que le entregó a Georgina y cuándo será la boda?

Se sabe que el anillo, que fue diseñado en platino y con un diamante central, está valorado entre 1.5 y 5 millones de dólares. Además, se espera que el portugués y la argentina concreten su unión matrimonial en el segundo semestre del 2026; es decir, una vez finalizada la Copa del Mundo.