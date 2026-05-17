Fecha y hora EXACTAS del Pumas vs Pachuca; semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026

Club Universidad Nacional se jugará en 90 minutos un boleto a la final del Torneo Clausura 2026 cuando reciba a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. El cuadro hidalguense venció por la mínima diferencia a los Pumas de la UNAM en el cotejo de ida gracias al tanto de Oussama Idrissi, por lo que, el cuadro del Pedregal está obligado a sacar el triunfo si quiere avanzar a la serie por el título.

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Será este domingo 17 de mayo en punto de las 7:00 pm cuando el partido entre Pumas y Pachuca inicie en partido que definirá al segundo finalista del presente torneo. Cabe recordar que, a Universidad Nacional le sirve el triunfo por cualquier marcador para avanzar, mientras que, el equipo dirigido por Esteban Solari sabe que un empate le da el boleto a la siguiente ronda.

Pumas vs Pachuca por TV Azteca Deportes

Así que ya lo sabes, este domingo 17 de mayo a las 6:55 pm podrás disfrutar el Pumas de la UNAM vs Tuzos de Pachuca por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país.

En caso de que avance el club auriazul, la final de vuelta se jugaría en el Estadio Olímpico Universitario, por otro lado, si Tuzos accede a la final, el cotejo de ida será en el Estadio Hidalgo.