Esto pasó la última vez que Chivas y Cruz Azul fueron campeones de la Liga BBVA MX

Este fin de semana se llevará a cabo la vuelta de la semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde Chivas le hará los honores a Cruz Azul luego de lo que se vivió el miércoles pasado en la cancha del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.

cruz azul

Chivas llega a este compromiso como el sublíder general, aunque con varias bajas de consideración; Cruz Azul, por su parte, arriba como una de las mejores plantillas de la temporada, aunque con el interinato en la dirección técnica de Joel Huiqui. Ahora bien, ¿cuándo fue la última vez que ambas escuadras fueron campeonas?

¿Cuándo fue la última vez que Chivas fue campeón de la Liga BBVA MX?

Ha pasado poco menos de una década desde que Chivas logró su último título de la Liga BBVA MX, por lo que el interés por volver a la cima es más alto que nunca. Ante ello, vale decir que la última vez que el Rebaño Sagrado se alzó con el campeonato fue el 28 de mayo del 2017.

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En aquella ocasión, Chivas enfrentó a Tigres en una de las finales más recordadas de la última década bajo el mandato de Matías Almeyda. Fue así cuando tras una anotación de Alan Pulido, el Guadalajara venció a su rival por un global de 4-3.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul fue campeón de la Liga BBVA MX?

La situación con Cruz Azul es un poco mejor, pues después de más de dos décadas de sequía, el conjunto de la capital del país alzó su último título de la Liga BBVA MX el pasado 30 de mayo del 2021; es decir, en la gran final del torneo Clausura 2021.

En aquella ocasión Cruz Azul, de la mano de Juan Reynoso, logró vencer a Santos por 2-1 en el marcador global, por lo que celebró con sus miles de aficionados en la cancha del Estadio Banorte después de más de 20 años de espera.

¿Qué pasó la última vez que Chivas y Cruz Azul fueron campeones de la Liga BBVA MX?

La última vez que Chivas fue campeón de la Liga BBVA MX Juan Carlos Osorio era el técnico de la Selección Mexicana, mientras que el futbol femenil apenas comenzaba su apogeo en el país. En temas musicales, "Despacito" de Luis Fonsi era la canción de moda en los antros y bares.

Ahora bien, ¿qué ocurría la última vez que Cruz Azul fue campeón? En aquellos años, México y el mundo atravesaban por la crisis sanitaria derivada del Covid-19, mientras que en el terreno deportivo Estados Unidos derrotaba a México en la final de la Copa Oro.

¿Cuándo será el duelo de vuelta de la semifinal entre Chivas y Cruz Azul?

Restan unas horas que que se lleve a cabo este vibrante duelo. La semifinal de vuelta entre Chivas y Cruz Azul está programada para este sábado 16 de mayo, en la cancha del Estadio Jalisco, minutos después de las 7 de la noche.

