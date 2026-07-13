Fecha y hora del Francia vs España, partido de semifinales del Mundial 2026

No hay plazo que no se cumpla y en el futbol no es la excepción, estamos a unas horas de saber que selección nacional será la primera finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. España y Francia se citan en Dallas en un auténtico partido de poder a poder para definir a uno de los cuadros que buscará tocar la gloria en Nueva York. Kylian Mbappé y compañía parten como ligeros favoritos, sin embargo, la Furia Roja le tiene tomada la medida al cuadro galo en partidos importantes.

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Será este martes 14 de julio cuando el cuadro ibérico y el conjunto galo se vean las caras en punto de la 1 de la tarde y tu podrás sintonizar este duelo TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Por si fuera poco, tendremos un previo desde las 12:40 pm con nuestro grupo de expertos para ponerte listo de cara al partidazo.

Últimos cinco partidos Francia vs España

5 junio 2025 – Nations League (Semifinal)

España 5-4 Francia



9 julio 2024 – Eurocopa (Semifinal)

España 2-1 Francia (goles: Yamal y Olmo para España; Kolo Muani para Francia)



10 octubre 2021 – Nations League (Final)

España 1-2 Francia (Oyarzabal para España; Benzema y Mbappé para Francia)



28 marzo 2017 – Amistoso

Francia 0-2 España

Finalmente, también podrás ver EN VIVO y GRATIS la otra semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra este miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. La Albiceleste expone su campeonato obtenido en Qatar 2022, mientras que, el cuadro británico busca acabar con una sequía de más de 50 años.