TV Azteca transmitirá el Inglaterra vs Argentina, partido de semifinales del Mundial 2026

No hay margen de error si se quiere ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026, Argentina e Inglaterra se verán las caras en Atlanta para definir a uno de los finalistas de la justa veraniega. La Albiceleste viene de sufrir de más contra Suiza en la ronda anterior y ni se diga del conjunto de los Tres Leones para poder eliminar a la Noruega de Erling Haaland. Partido que significa mucho más que un pase a la final y en el que seguramente el orgullo pesará más que lo físico.

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Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene lo mejor de los eventos deportivos y por ello, tenemos una cita este miércoles 15 de junio desde las 12:40 pm para llevarte un previo imperdible y que estes listo para el pitazo inicial a la 1 de la tarde. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García y el mejor equipo de transmisión deportiva del país a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com para ver TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO el Argentina vs Inglaterra de las semfinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Argentina vs Inglaterra

miércoles 15 de junio

1:00 pm

Azteca Siete, App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

España vs Francia por TV Azteca Deportes

No comforme con traerte la semifinal entre argentinos y británicos, también tendremos EN VIVO y GRATIS el duelo entre franceses y españoles que definirá al primer finalista del Mundial 2026. Este martes 14 de junio desde el Estadio de Dallas se enfrentarán dos potencias europeas en busca del boleto al gran partido que se llevará a cabo en Nueva York.

En punto de la 1 de la tarde te esperamos por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Cabe recordar que, tendremos un previo espectacular antes del pitazo inicial con nuestro excelso grupo de analistas que conforman el equipo de la mejor televisora del país.