Benavidez vs Zurdo Ramírez: Fecha, hora y dónde ver en vivo la pelea desde Las Vegas

El boxeo mexicano vivirá un capítulo clave en la historia pues se enfrentan dos representantes destacados como lo es David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez. La pelea será en el ring del T-Mobile Arena en Las Vegas, los dos mexicanos se mediran poniendo en juego los títulos mundiales crucero de la AMB y OMB.



Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas

Capacidad: 20 mil espectadores

¿Cuándo es la pelea David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez?

La contienda entre Benavidez vs Zurdo Ramírez se llevará a cabo el sábado 2 de mayo del 2026 en la T-Mobile Arena.

La pelea es parte del tradicional fin de semana del Cinco de Mayo, fecha en la que se acostumbra ver sobre el ring a figuras mexicanas destacadas para este deporte.

¿Dónde ver la pelea de Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO y GRATIS?

El enfrentamiento de Benavidez vs Zurdo Ramírez lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y la app y sitio web de TV Azteca Deportes con todo el equipo de Box Azteca.

La transmisión arranca al finalizar el Tigres vs Chivas, juego de ida de los Cuartos de Final.

¿A qué hora pelean David Benavidez vs Gilberto 'Zurdo' Ramírez?

La pelea entre David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez es la principal de la cartelera. Se tiene previsto que las 21:00 y 21:30 horas tiempo del centro de México salgan los boxeadores mexicanos rumbo al ring. Aunque podría tener ciertos cambios de horario dependiendo de la duración de los enfrentamientos previos.

La cartelera está programada para iniciar alrededor de las 18:00 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Benavidez y Zurdo Ramírez

Benavidez llega invicto con récord de 31-0 y 25 nocauts, es el campeón WBC y WBA del semipesado y busca convertirse en tricampeón mundial subiendo a las 200 libras. Su poder, alcance y agresividad lo convierten en uno de los prospectos más temidos del boxeo actual.

Por su parte, el Zurdo Ramírez registra 48-1, 30 KOs, siend el primer campeón mexicano en la división crucero, unificador de AMB y OMB, con un estilo técnico, zurdo y experimentado que le ha permitido dominar a rivales de gran calibre.

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