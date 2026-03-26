Marco Verde vs Alexander Moreno | PELEA COMPLETA | Box Azteca
Revive la pelea completa entre Marco Verde y Alexander Moreno en una intensa noche de Box Azteca. Ambos boxeadores subieron al ring para protagonizar un combate lleno de golpes, estrategia y emoción, demostrando su calidad dentro del cuadrilátero.
Revive la pelea completa entre Marco Verde y Alexander Moreno en una intensa noche de Box Azteca. Ambos boxeadores subieron al ring para protagonizar un combate lleno de golpes, estrategia y emoción, demostrando su calidad dentro del cuadrilátero.