Fecha y horario del Argentina vs Cabo Verde, juego de los 16avos de final del Mundial 2026

Lionel Messi y la Albiceleste saltan a escena en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo harán como amplios favoritos para llevarse el pase a la siguiente ronda. Enfrente estará la Cabo Verde, cuadro africano que es debutante en una justa mundialista y que está a un triunfo de dar un batacazo monumental si es que elimina al actual monarca del mundo.

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Recuerda que podrás seguir totalmente EN VIVO y GRATIS el partido entre la Albiceleste y el combinado africano este viernes 3 de julio a las 4:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

Cabe destacar que, la Noruega de Erling Haaland, la Inglaterra de Harry Kane, la Portugal de Cristiano Ronaldo, la España de Lamine Yamal y la Francia de Kylian Mbappé ya están en octavos de final, por lo que, solo falta Messi para tener a las grandes figuras de este mundial en la asiguiente ronda.

16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

