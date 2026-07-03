Fecha y horario del Argentina vs Cabo Verde, juego de los 16avos de final del Mundial 2026
La Albiceleste de Lionel Messi se verá las caras con el cuadro africano en busca de su pase a los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Lionel Messi y la Albiceleste saltan a escena en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo harán como amplios favoritos para llevarse el pase a la siguiente ronda. Enfrente estará la Cabo Verde, cuadro africano que es debutante en una justa mundialista y que está a un triunfo de dar un batacazo monumental si es que elimina al actual monarca del mundo.
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Recuerda que podrás seguir totalmente EN VIVO y GRATIS el partido entre la Albiceleste y el combinado africano este viernes 3 de julio a las 4:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.
Cabe destacar que, la Noruega de Erling Haaland, la Inglaterra de Harry Kane, la Portugal de Cristiano Ronaldo, la España de Lamine Yamal y la Francia de Kylian Mbappé ya están en octavos de final, por lo que, solo falta Messi para tener a las grandes figuras de este mundial en la asiguiente ronda.
16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
Canadá 1-0 Sudáfrica
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra 2-1 Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana