Fecha y horario del Canadá vs Sudáfrica, partido de 16avos de final del Mundial 2026
Uno de los anfitriones salta a escena en busca de meterse entre las 32 mejores selecciones de la justa veraniega, mientras que, el cuadro africano tratará de dar el batacazo.
Canadá y Sudáfrica abren la ronda de 16avos de final en un encuentro que pinta sumamente parejo. El combinado de la Hoja de Maple llega como ligero favorito tras lo visto en la fase de grupos, principalmente en los primeros dos encuentros. Por su parte, el equipo africano se metió como segundo lugar tras derrotar por la mínima diferencia y sorpresiva a Corea del Sur en partido que se celebró en el Estadio Monterrey.
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Los Angeles, California recibirá este choque de selecciones este domingo 28 de junio a la 1:00 pm. Canadá saldrá por primera vez de su territorio tras caer en la última fecha con Suiza y perder el primer puesto de su sector. Del lado sudafricano, tendrán su segundo cotejo en suelo estadounidense tras el empate con Chequia en Atlanta, la derrota ante México en la capital del país y su triunfo con Corea del Sur en la Sultana del Norte.
16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).
- Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
- Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
- Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
- Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
- Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
- México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
- Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
- Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
- España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
- Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
- Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).
- Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City