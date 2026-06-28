Fecha y horario del Canadá vs Sudáfrica, partido de 16avos de final del Mundial 2026

Canadá y Sudáfrica abren la ronda de 16avos de final en un encuentro que pinta sumamente parejo. El combinado de la Hoja de Maple llega como ligero favorito tras lo visto en la fase de grupos, principalmente en los primeros dos encuentros. Por su parte, el equipo africano se metió como segundo lugar tras derrotar por la mínima diferencia y sorpresiva a Corea del Sur en partido que se celebró en el Estadio Monterrey.

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Los Angeles, California recibirá este choque de selecciones este domingo 28 de junio a la 1:00 pm. Canadá saldrá por primera vez de su territorio tras caer en la última fecha con Suiza y perder el primer puesto de su sector. Del lado sudafricano, tendrán su segundo cotejo en suelo estadounidense tras el empate con Chequia en Atlanta, la derrota ante México en la capital del país y su triunfo con Corea del Sur en la Sultana del Norte.

16avos de final del Mundial 2026