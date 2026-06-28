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OFICIAL: Los 8 equipos que se meten a dieciseisavos como mejores terceros lugares del Mundial 2026

Después de 3 jornadas llenas de intensidad, se definieron los 8 equipos clasificados como mejores terceros lugares en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Congo y clasificados a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como mejores terceros lugares
|Crédito: Mexsport

Escrito por: Eduardo Camarena

Después de una emocionante fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, quedaron definidos los dieciseisavos de final, instancia que se jugará por primera vez en la historia en la competencia global más importante.

Gracias a esta nueva fase de nocaut, se implentó el que los mejores 8 terceros lugares clasificarían para enfrentarse a algunos de los primeros lugares que tuvieron mejor desempeño durante los tres partidos iniciales.

Sin duda esto abre la puerta para que selecciones que normalmente no tendrían opción de clasificar a fase final, puedan lograrlo en esta ocasión al ser un total de 32 equipos los que jugarán los dieciseisavos de final.

Los 8 equipos que clasificaron como mejores terceros lugares son:

  • RD Congo
  • Suecia
  • Ghana
  • Ecuador
  • Bosnia y Herzegovina
  • Argelia
  • Paraguay
  • Senegal

Las otras selecciones tue tenían esperanza pero de última instancia quedaron sin posibilidades, fueron Corea del Sur, Escocia y Uruguay, siendo los asiáticos y sudamericanos dos de las grandes decepciones en toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues en los pronósticos y algunos especialistas aseguraban que los "Guerreros Taegeuk" incluso podrían terminar por encima de México en el Grupo A, además de que colocaban a la Garra Charrúa como un rival que le podría robar el liderato a España.

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¿Cuándo comienzan los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzarán este domingo 28 de junio cuando la sorprendente Sudáfrica se enfrente a uno de los anfitriones Canadá.

El resto de los partidos se llevarán a cabo del lunes 29 de junio y hasta el viernes 3 de julio, además, podrás disfrutar los más importantes y emocionantes a través de la señal de Azteca 7 en televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo.

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