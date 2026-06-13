La FECHA y HORARIO del Ecuador vs Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Ecuador entrará en acción en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su debut no será nada sencillo. Del otro lado del terreno de juego estará Costa de Marfil, uno de los combinados africanos más potentes en la actualidad y un invitado habitual en las justas mundialistas. La gran sensación de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol parte como ligero favorito, sin embargo, no podemos descartar que 'Los Elefantes' se fajen y saquen las tres unidades.

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Será este domingo 14 de junio en punto de las 5 de la tarde (hora de la Ciudad de México) desde Filadelfia, cuando choquen estos dos trenes en un partido imperdible. Los pupilos de Sebastián Becaccece quieren trasladar su buen momento futbolístico que viven en Sudamérical al plano mundial y también enseñar al planeta a una de sus mejores generaciones de su historia. Por otro lado, un combinado marfileño sin una gran estrella apela a lo colectivo y sabe que tiene futbolistas para llevar a cabo la tarea.

Países Bajos vs Japón por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el duelo entre los europeos y los asiáticos por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 14 de junio en punto de las 2 pm (hora de la Ciudad de México) por Azteca Siete, la APP de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network.

Este duelo corresponde el Grupo F, uno de los sectores más parejos de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya que aparecen Suecia y Túnez en el listado. Será crucial para tanto Países Bajos como para Japón puntuar por lo menos un punto en este choque de selecciones.