Fecha y HORARIO del México vs Panamá, partido de semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México se enfrenta a Panamá en las Semifinales de los Juegos Centroamericanos este miércoles 5 de agosto, partido agendado a las 14:00 hrs a celebrarse en el Estadio Moca 85 de República Dominicana, encuentro en el que buscará sacar el resultado para ir en la búsqueda del título.

México ha tenido un torneo de Centroamericanos exitoso, con dos victorias y un empate, que los tiene colocados ahora en las Semis; Panama no será un rival sencillo pues sumó dos victorias y una derrota.

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Los resultados previos de México en los Centroamericanos en el futbol

El equipo de Alex Diego sub 23, en su último enfrentamiento logró vencer por 4-1 a Guatemala lo que los colocó en instancias de Semifinales; está invicto y ha mostrado un buen funcionamiento.

México 1-0 Venezuela | 30 de julio

República Dominicana 1-1 México | 1 de agosto

México 4-1 Guatemala | 3 de agosto

México vs Panamá | 5 de agosto SEMIFINALES

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Resultados previos de Panamá en Centroamericanos

El equipo canalero tiene dos victorias, pero Colombia en el debut los derrotó por lo que han venido de menos a más y querrán dar el resultado sorpresivo en los Centroamericanos 2026.

Panamá 0-1 Colombia | 30 de julio

Costa Rica 0-3 Panamá | 1 de agosto

Panamá 3-0 Cuba | 3 de agosto

México vs Panamá | 5 de agosto SEMIFINALES