Charlotte FC VS Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 4 de agosto, partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; marcador online

Los Pumas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup ante el cuadro de Charlotte, en el arranque de una nueva temporada en la Leagues Cup buscando iniciar con el pie derecho y lucir a nivel internacional. El escenario de este encuentro es en el Bank of America Stadium, de la ciudad de Charlotte hasta donde han viajado los universitarios cruzando 3 mil 160 kilómetros para enfrentar este duelo.

Te podría interesar: Erik Lamela desaparece de la Liga MX tras la polémica

Pumas y Charlotte, buscan sumarse a la lista de campeones de la Leagues Cup

La Leagues Cup es un torneo reciente, que tiene en su historia cinco campeones, dos han. sido de México y tres de la MLS por lo que llevan mano en cuanto a conquistas y en los últimos tres años han dominado el certamen.

2019: Cruz Azul (primer campeón)

2021: Club León

2023: Inter Miami CF

2024: Columbus Crew

2025: Seattle Sounders

Te podría interesar: Gigante de Europa busca a Santiago Gimenez

Así llegan Pumas y Charlotte al duelo de Jornada 1 de Leagues Cup

El duelo ante Charlotte sucede cuando Pumas vive una inercia positiva tras una goleada con 5 goles a su favor. Tras un descalabro en la Jornada 1 ante Pachuca, ligaron importantes triunfos en Ciudad Universitaria ante Toluca, por 2-1, y en su visita a la frontera contra Bravos del FC Juárez con un abultado 5-1.

Charlotte, rival de este martes se encuentran a media temporada y están instalados en el séptimo escalón de la Conferencia Este con 7 triunfos, 4 empates y 7 derrotas, en zona de clasificación a los playoffs de la MLS.