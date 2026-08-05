Tigres vs Real Salt Lake: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 4 de agosto, partido de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026; marcador online

Este martes 4 de agosto, Tigres arranca un nuevo camino en la búsqueda de un torneo internacional, pero enfrente tendrán al Real Salt Lake que del mismo modo busca destacarse en esta clase de vitrinas. Los felinos que estarán administrativamente como locales tienen este juego en el America First Field.

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Tigres arriba a este encuentro de Leagues Cup con la encomienda de componer el camino de este año futbolístico que comienza, donde en Liga MX suman dos derrotas y un empate y una serie de cambios como la repentina salida de Guido Pizarro de la dirección técnica.

Además de buscar el campeonato del torneo, estos partidos le servirán a Tigres para pulir algunos conceptos, encontrarse en la cancha y poder mostrar una cara distinta en relación a lo sucedido.

El Salt Lake por su parte es quinto de la Conferencia Oeste y está en zona de playoffs, y en su temporada presumen de ocho victorias, tres empates y seis derrotas.

¿Qué equipos han sido los campeones de la Leagues Cup?

2019: Cruz Azul (primer campeón)

2021: Club León

2023: Inter Miami CF

2024: Columbus Crew

2025: Seattle Sounders

