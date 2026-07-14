Fecha y horario del Inglaterra vs Argentina, segundo partido de semifinales del Mundial 2026

Se juega mucho más que un pase a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Atlanta, la Selección de Argentina y su similar de Inglaterra se verán las caras para definir al rival de España en el cotejo por el título y lo podrás ver por la señal de TV Azteca Deportes. Tanto los sudamericanos como los británicos se fueron a tiempos extra en sus respectivos partidos de cuartos de final, sin embargo, lo darán todo por estar en el gran partido en Nueva York.

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Será este miércoles 15 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando Argentina e Inglaterra se midan en el Estadio de Atlanta y podrás disfrutar este partido TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Previo Argentina vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene lo mejor de los eventos deportivos y por ello, tenemos una cita este miércoles 15 de junio desde las 12:40 pm para llevarte un previo imperdible y que estes listo para el pitazo inicial a la 1 de la tarde. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García y el mejor equipo de transmisión deportiva del país a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com para ver TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO el Argentina vs Inglaterra de las semfinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Argentina vs Inglaterra

miércoles 15 de junio

1:00 pm

Azteca Siete, App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

Finalmente, la gran final de la Copa Mundial de la FIFA también la podrás vivir por la mejor televisora del país este domingo 19 de julio a la 1 de la tarde TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca Siete, la App TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.