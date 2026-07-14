ÚLTIMA HORA: Director técnico se DESPIDE de selección nacional semifinalista del Mundial 2026

El proyecto de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia culminó hoy en Dallas tras caer con España en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estratega galo, campeón en el Mundial de Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y ahora, semifinalista de Norteamérica 2026 dirigirá su último partido el sábado 18 de julio en el juego por el tercer lugar y después, le dará su lugar a Zinedine Zidane en el banquillo galo.

Te puede interesar: CONFIRMADO: La selección ELIMINADA de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hoy martes 14 de julio

De acuerdo a información del insider Fabrizio Romano, la era Deschamps finalizó en el conjunto francés tras el duro revés que han sufrido contra la Furia Roja. Desde antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estaba pactado que Didier ya no continuaría en el banquillo nacional y ese lugar sería tomado por el multicampeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid y ganador de la Copa Mundial de la FIFA como futbolista; Zinedine Zidane.

Bajo el mando de Didier Deschamps, la Selección de Francia obtuvo su segunda estrella mundial tras derrotar a la Argentina en Rusia 2018 y también puede presumir una UEFA Nations League (2021). Lamentablemente para su causa, no pudo obtener la Euro ni repetir en lo más alto de la justa veraniega.

Argentina vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene lo mejor de los eventos deportivos y por ello, tenemos una cita este miércoles 15 de junio desde las 12:40 pm para llevarte un previo imperdible y que estes listo para el pitazo inicial a la 1 de la tarde. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García y el mejor equipo de transmisión deportiva del país a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com para ver TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO el Argentina vs Inglaterra de las semfinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

