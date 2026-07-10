Fecha y horario para ver Argentina vs Suiza, último partido de los cuartos de final del Mundial 2026

La monarca sale a escena en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hará en un duelo de 'mata mata'. La Argentina de Lionel Messi se verá las caras con su similar de Suiza en el último partido de los cuartos de final en esta justa veraniega. El cuadro sudamericano es el único aún en competición que no es de la UEFA, por lo que una derrota ante los helvéticos garantizaría un nuevo campeón y también que si o si será del 'Viejo Continente'.

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El Estadio de Kansas City será sede del choque entre la Albiceleste y el cuadro de los Alpes por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Este sábado 11 de julio en punto de las 7:00 pm se definirá al último semifinalista del torneo internacional y al rival de la llave entre la Selección de Noruega y el cuadro de Inglaterra. La segunda semifinal del torneo está programada para el miércoles 15 de julio en punto de la 1 de la tarde desde el Estadio de Atlanta, en los Estados Unidos.

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca



Viernes 10 de julio | España 2-1 Bélgica - 13:00 horas



Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca



Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

