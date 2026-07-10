Partidos de mañana sábado 11 de julio de los cuartos de final del Mundial 2026

Se definen los últimos dos semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el sábado 11 de julio, cuatro selecciones entrarán en acción en la justa veraniega en busca de seguir con el sueño de consagrarse en lo más alto del balompié internacional. A primera hora, Noruega e Inglaterra se verán las caras en lo que pinta ser un partidazo y más aún cuando dos de los arietes más completos del futbol estén en el mismo campo de juego.

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Más tarde, Lionel Messi y la Argentina chocarán con una Suiza que abajo del radar ya está entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. Cabe destacar que, el cuadro sudamericano es el único aún en competición que no es de la UEFA y por si fuera poco expone su título tras lo sucedido en Qatar 2022. En caso de los helvéticos, no han perdido un solo juego y eliminaron a una Colombia que pintaba como favorita para llevarse la serie.



Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

