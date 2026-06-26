Fecha y horario para ver el Francia vs Noruega, partido de Mbappé vs Haaland del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Día muy lindo para todos los aficionados al futbol, Francia y Noruega se verán las caras por el liderato del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas escuadras europeas llegan con dos triunfos en el mismo número de compromisos disputados, sin embargo, el actual subcampeón del mundo tiene mejor diferencia de goles y por eso el empate le vale para quedarse con el primer puesto. Del lado nórdico, Erling Haalanda tendrá que fajarse en el área gala y comandar a su equipo en busca de las tres unidades que le arrebaten la cima a su rival en turno.

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Será desde Boston, Massachusetts este viernes 26 de junio en punto de la 1 de la tarde cuando Francia y Noruega choquen en uno de los partidos más atractivos de toda la fase de grupos en esta justa veraniega. Los pupilos de Didier Deschamps llegan con un gol a favor más y por ello, saben que la igualada tras 90 minutos les dará la cima. Recuerda que podrás seguir el resultado de este juego por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Partidos de 16avos de final confirmados al momento

Sudáfrica vs Canadá - domingo 28 de junio a la 1:00 pm

Brasil vs Japón - lunes 29 de junio a las 11:00 am

Marruecos vs Países Bajos - lunes 29 de junio a las 7:00 pm

Estados Unidos vs Bosnia - miércoles 1 de julio a las 7:00 pm

Finalmente, Alemania, Costa de Marfil, México, Argentina y Suiza ya están instalados en la fase de 16avos de final de la justa mundialista y esperan rival que saldrán de los resultados de los próximos partidos.

