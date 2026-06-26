OFICIAL: el Mundial 2026 rompió el récord de goles en mundiales tras la conquista de Estados Unidos ante Turquía

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no deja de romper barreras. Este jueves, en el marco del encuentro entre Estados Unidos y Turquía disputado en el SoFi Stadium de Santa Clara, California, el certamen alcanzó una cifra histórica: se convirtió en el Mundial con mayor cantidad de goles en toda la historia.

Si bien los amantes de las estadísticas especulaban con la posibilidad de alcanzar este registro, muy pocos se imaginaban que llegaría tan rápido. Es que el momento cumbre se detectó apenas a los 2 minutos de la etapa inicial, cuando Auston Trusty conectó un un envío tras un tiro de esquina, marcando el gol número 173 del torneo. Con esta anotación, el Mundial 2026 superó oficialmente el récord de 172 goles que ostentaba Qatar 2022.

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La voracidad goleadora de 2026

Lo que hace este registro aún más impresionante es la velocidad con la que se ha alcanzado. Mientras que los récords anteriores requirieron el calendario completo de 64 partidos, esta edición ha pulverizado la marca con una eficiencia asombrosa:



Mundial 2026: 173 goles en apenas 60 partidos jugados.

173 goles en apenas 60 partidos jugados. Qatar 2022: 172 goles en 64 partidos.

172 goles en 64 partidos. Francia 1998: 171 goles en 64 partidos.

171 goles en 64 partidos. Brasil 2014: 171 goles en 64 partidos.

La tendencia goleadora en Estados Unidos, México y Canadá ha sido constante, confirmando que esta edición no solo se destaca por su nivel competitivo, sino por una vocación ofensiva que ha mantenido a los aficionados al borde de sus asientos desde el partido inaugural.

Con todavía varios partidos por disputar en la fase de grupos y toda la etapa de eliminación directa por delante, la cifra de 173 goles parece ser solo el punto de partida. Si el promedio actual de anotaciones se mantiene, este Mundial 2026 podría dejar una marca que tardará décadas en ser superada, consolidándose como el más espectacular en términos ofensivos desde la creación del torneo. Un premio a la ambición...

