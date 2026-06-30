La Fecha y Horario para ver Francia vs Suecia, por los 16avos de final del Mundial 2026

Kylian Mbappé y la Selección Nacional de Francia buscan seguir con el sueño de consagrase en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y mañana es un día importante para esa misión. El cuadro galo se fue invicto y con paso perfecto en la fase de grupos por lo que pinta para ser uno de los candidatos más fuertes a estar presente en la gran final del día 19 de julio. En la cancha rival estará Suecia, combinado que fue de más a menos tras una goleada contra Túnez en Monterrey, cayó contra Países Bajos y no pasó del empate frente a Japón.

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Los pupilos de Didier Deschamps saltarán a escena este martes 30 de junio a las 3:00 pm para enfrentar al cuadro nórdico en un partido que pinta lindo desde el primer minuto. Los galos llegan como los grandes favoritos, sin embargo, con el batacazo de Paraguay y la eliminación de Países Bajos no podemos dercartar ningún resultado



Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).

Brasil 2-1 Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).

Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).

Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).

Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta

Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).

España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles

Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto

Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver

Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas

Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).

Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City