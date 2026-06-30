Los mejores memes de la eliminación de Alemania contra Paraguay en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una de las mayores sorpresas del torneo con la eliminación de Alemania frente a Paraguay —segunda un 29 de junio— en los dieciseisavos de final. El resultado provocó una ola inmediata de reacciones en redes sociales y miles de aficionados comenzaron a compartir memes tras la caída del conjunto europeo.

Con una narración espectacular de TV Azteca, la selección paraguaya logró avanzar ante Alemania después de imponerse en la tanda de penales tras un empate 1-1 durante el tiempo regular y la prórroga. Después del silbatazo final, Alemania se convirtió rápidamente en tendencia mundial con memes por la inesperada eliminación ante la Albirroja.

|Instagram: Selección Paraguaya

Paraguay eliminó a Alemania y explotaron los memes

El encuentro tuvo momentos de mucha tensión desde el primer tiempo. Julio Enciso adelantó a Paraguay al minuto 41 y puso contra las cuerdas a una de las selecciones favoritas del torneo.

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Yo desde mi casa creyéndome Canale defendiendo el area de Paraguay pic.twitter.com/NNBlBgLBkF — Soldado de López (MODO SELECCIÓN)🇦🇷 (@soldadodelopez) June 29, 2026

Alemania reaccionó en la segunda mitad gracias al empate de Kai Havertz al minuto 54. A partir de ahí, el partido se mantuvo igualado hasta llegar a los penales, donde comenzaron las burlas y reacciones en redes sociales contra el conjunto alemán.

Los memes se enfocaron principalmente en la eliminación de una selección cuatro veces campeona del mundo frente a Paraguay. También aparecieron publicaciones recordando que Alemania había llegado como favorita según distintos pronósticos previos al partido.

Paraguay marcando a Sane y a Habertz con el 5 de Lanus pic.twitter.com/Xsp6Z4B660 — Pollismo (@PollismoPostin) June 29, 2026

Orlando Gill fue el héroe de Paraguay

La tanda de penales cambió completamente el rumbo del encuentro. El portero Orlando Gill se convirtió en la figura del partido después de detener disparos importantes de Kai Havertz y Nick Woltemade.

José Canale anotó el penal definitivo y aseguró la clasificación paraguaya a los octavos de final. Después de ese momento, las redes sociales se llenaron de imágenes, videos y bromas relacionadas con la caída alemana en el Mundial 2026.

ARRIBA TODOS QUE TENEMOS QUE IR A DEFENDER EL ÁREA DEL PARAGUAY DE LOS MILAGROS pic.twitter.com/QlwUCTA5VV https://t.co/GYlVZAs9yO — Termito Bostero (@TermitoBostero) June 29, 2026

Muchos usuarios también destacaron el hecho de que Alemania nunca había perdido una tanda de penales en la historia de las Copas del Mundo.

La histórica eliminación de Alemania en el Mundial 2026

La victoria paraguaya quedó marcada como uno de los resultados más importantes para la selección sudamericana en la historia de los Mundiales. La clasificación generó festejos entre los aficionados paraguayos y una fuerte reacción internacional en redes sociales.

Galarza Fonda en River / Galarza Fonda en Paraguay pic.twitter.com/8J0nVEeoHx — Ta luego gente (@TaLuegoGente) June 29, 2026

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

El camino de Paraguay a la final pic.twitter.com/qe9jVcpigt https://t.co/B1qcuMIQGG — Randall 🇺🇦 (@NachoGandiglio) June 28, 2026

cómo vas a gritar un gol que no es de tu selección??



yo con el gol de paraguay a alemania:pic.twitter.com/r6pcgk3lOf — luchi ⋆˙⟡ (@lukexfernet) June 29, 2026