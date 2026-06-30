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Los mejores memes de la eliminación de Alemania contra Paraguay en el Mundial 2026

De manera inesperada, Alemania quedó eliminado ante Paraguay en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estallaron los memes en las redes sociales

Los mejores memes de la eliminación de Alemania contra Paraguay en el Mundial 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una de las mayores sorpresas del torneo con la eliminación de Alemania frente a Paraguay —segunda un 29 de junio— en los dieciseisavos de final. El resultado provocó una ola inmediata de reacciones en redes sociales y miles de aficionados comenzaron a compartir memes tras la caída del conjunto europeo.

Con una narración espectacular de TV Azteca, la selección paraguaya logró avanzar ante Alemania después de imponerse en la tanda de penales tras un empate 1-1 durante el tiempo regular y la prórroga. Después del silbatazo final, Alemania se convirtió rápidamente en tendencia mundial con memes por la inesperada eliminación ante la Albirroja.

Alemania vs. Paraguay en el Mundial 2026
|Instagram: Selección Paraguaya

Paraguay eliminó a Alemania y explotaron los memes

El encuentro tuvo momentos de mucha tensión desde el primer tiempo. Julio Enciso adelantó a Paraguay al minuto 41 y puso contra las cuerdas a una de las selecciones favoritas del torneo.

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Alemania reaccionó en la segunda mitad gracias al empate de Kai Havertz al minuto 54. A partir de ahí, el partido se mantuvo igualado hasta llegar a los penales, donde comenzaron las burlas y reacciones en redes sociales contra el conjunto alemán.

Los memes se enfocaron principalmente en la eliminación de una selección cuatro veces campeona del mundo frente a Paraguay. También aparecieron publicaciones recordando que Alemania había llegado como favorita según distintos pronósticos previos al partido.

Orlando Gill fue el héroe de Paraguay

La tanda de penales cambió completamente el rumbo del encuentro. El portero Orlando Gill se convirtió en la figura del partido después de detener disparos importantes de Kai Havertz y Nick Woltemade.

José Canale anotó el penal definitivo y aseguró la clasificación paraguaya a los octavos de final. Después de ese momento, las redes sociales se llenaron de imágenes, videos y bromas relacionadas con la caída alemana en el Mundial 2026.

Muchos usuarios también destacaron el hecho de que Alemania nunca había perdido una tanda de penales en la historia de las Copas del Mundo.

La histórica eliminación de Alemania en el Mundial 2026

La victoria paraguaya quedó marcada como uno de los resultados más importantes para la selección sudamericana en la historia de los Mundiales. La clasificación generó festejos entre los aficionados paraguayos y una fuerte reacción internacional en redes sociales.

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