La fecha y horario para ver México vs Venezuela, partido de fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana de Futbol en su rama varonil está a solo un día de su esperado debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Su primer desafío está agendado para el jueves 30 de julio ante el cuadro de Venezuela, choque que se celebrará en el Estadio de Cibao, en República Dominicana.

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El primer compromiso del equipo que dirige Eduardo Arce arrancará a las 2:00 PM tiempo del centro de México, y será el inicio de la búsqueda del título para refrendar lo logrado San Salvador hace tres años cuando el equipo varonil fue campeón de la justa cuando los entrenaba Gerardo Espinoza y que en el equipo tenía a Rodrigo Huescas.

¿Dónde ver el partido de México vs Venezuela de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

El encuentro del próximo jueves 30 de julio lo podrás ver EN VIVO a través de aztecadeportes.com, nuestra aplicación, Azteca Deportes Network y la página oficial de YouTube con todo lo acontecido en el partido de debut para el cual el equipo se ha estado alistando en los recientes días en Dominicana.

¿Qué rivales tendrá México en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos?

En el Grupo A, México está también con Guatemala, República Dominicana y el cuadro de Venezuela, que es el primer rival de esta aventura. En el sector B, aparecen Panamá, Cuba, Costa Rica y el conjunto de Colombia.

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La agenda de México en la primera fase de los Juegos Centroamericanos en el futbol varonil

Los partidos de México en fase de grupos de los Centroamericanos serán ante Venezuela, República Dominicana y el equipo de Guatemala y todos ellos los podrás ver a través de la señal de Azteca Deportes.



México vs. Venezuela | Jueves 30 de julio de 2026 | 14:00

República Dominicana vs. México | Sábado 1 de agosto de 2026 | 17:00

México vs. Guatemala | Lunes 3 de agosto de 2026 | 14:00

Esta es la Selección Sub 23 que buscará ganar los Juegos Centroamericanos en el futbol varonil

Porteros

Emmanuel Ochoa

César Camacho

Defensas

Karol Velázquez

Sebastián Cervantes

Eder López

Carlo Soldati

Diego Ochoa

Rodrigo Pachuca

Medios

Octavio Martínez

Diego Valdez

Ariel Castro

Bernardo Parra

Gael García

Juan Pablo Uribe

Israel Tello

Marco Fava

Brando Téllez

Delanteros

Joaquín Moxica

Mateo Leyva

Tahiel Jiménez