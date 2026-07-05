La Fecha y horario para ver el Portugal vs España, juego de los octavos de final del Mundial 2026

Duelo entre potencias europeas por un lugar en los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026; España contra Portugal desde Dallas. Cristiano Ronaldo se juega su última carta en busca de conquistar el máximo trofeo a nivel selecciones, sin embargo, enfrente estará un combinado español que viene de menos a más en la justa mundialista y que acaba de golear a Austria en la fase de 16avos de final.

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Tenemos una cita este lunes 6 de julio en punto de las 12:40 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com para ver el España vs Portugal de los octavos de final del Mundial 2026. El mejor equipo de transmisión deportiva de todo el país te espera con un espectacular previo y a partir de la 1:00 pm llevarte las acciones TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO.

México vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Por si fuera poco, hoy podría ser un día histórico para el futbol mexicano. Los pupilos de Javier Aguirre se verán las caras con la Selección de Inglaterra en punto de las 6:00 pm este domingo 5 de julio por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

El ganador del partido que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México se verá las caras en cuartos de final con la Noruega de Erling Haaland, la cual eliminó a Brasil de la justa tras un doblete del ariete del Manchester City.