Así queda la tabla de goleo del Mundial 2026 para ganar la Bota de Oro; actualización HOY tras el doblete de Haaland

La carrera por ser el goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está al rojo vivo, tres figuras del balompié están empatadas en lo más alto de la tabla y promedian más de un gol por juego: Erling Haaland de Noruega, Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia. El ariete noruego comandó el triunfo nórdico contra el combinado brasileño en New Jersey gracias a un doblete que dejó en el piso a los pupilos de Carlo Ancelotti.

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Tanto Mbappé como Haaland por lo menos tendrán un partido más en el Mundial 2026 tras conseguir el pase a cuartos de final con sus respectivos combinados. Por otro lado, el 10 del Inter Miami se enfrentará a la Egipto de Mohamed Salah en octavos de final y poner a soñar con un bicampeonato a la Albiceleste. Del lado de los delanteros europeos, el astro del Real Madrid buscará incrementar su cuoto goleadora ante Marruecos y el Androide hará lo propio con el vencedor de la serie entre México y Noruega.

Tabla de goleo al momento del Mundial 2026

Erling Haaland - Noruega - siete goles

Kylian Mbappé - Francia - siete goles

Lionel Messi - Argentina - siete goles

Harry Kane - Inglaterra - cinco goles

Finalmente, otro que se podría colar en la cima es Harry Kane. El delantero del Bayern Munich visitará el Estadio Ciudad de México para enfrentar a los pupilos de Javier Aguirre y aumentar su cuota goleadora que de momento está en cinco. Recuerda que podrás SEGUIR EN VIVO y totalmente GRATIS el partido entre México e Inglaterra por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este domingo 5 de julio desde las 5:30 pm con nuestro increíble previo.