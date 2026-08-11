La fecha y HORARIO del Seattle Sounders vs Chivas de Guadalajara, juego de la Leagues Cup 2026

Partido en el que se juega la vida el cuadro de Seattle Sounders ante unas Chivas del Guadalajara ya eliminadas de la Leagues Cup 2026. Con un solo punto conseguido en dos partidos disputados, el cuadro dirigido por Gabriel Milito ya no tiene forma de meterse a la ronda de los cuartos de final en el certamen coopero y buscará 'aguadarle' la fiesta al club de la Major League Soccer, el cual necesita un verdadero milagro para avanzar a la siguiente fase.

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Será este miércoles 12 de agosto en punto de las 8:30 pm (hora de la Ciudad de México) desde el Lumen Field cuando el 'Rebaño Sagrado' se meta a la cancha de los Sounders en busca de una victoria que les quite el mal sabor de boca a sus aficionados en este torneo. Cabe recordar que, en el primer partido, las Chivas empataron a un tanto con Los Angeles Football Club y después cayeron en penales tras una falla de Luis Romo y en la segunda fecha fueron derrotados por la mínima diferencia por el FC Dallas en San Jose, California.

Tercera jornada de la Leagues Cup 2026

Martes 11 de agosto



Charlotte FC vs. Pachuca — 17:30 · Bank of America Stadium (Charlotte)

Columbus Crew vs. Pumas UNAM — 17:30 · ScottsMiracle-Gro Field (Columbus)

FC Cincinnati vs. Atlas — 18:00 · TQL Stadium (Cincinnati)

Minnesota United vs. Atlante — 18:30 · Allianz Field (Saint Paul)

Real Salt Lake vs. FC Juárez — 19:30 · America First Field (Sandy)

Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps — 20:00 · Estadio Universitario (San Nicolás de los Garza)

Miércoles 12 de agosto



Inter Miami vs. León — 17:30 · Nu Stadium (Miami)

Orlando City vs. Atlético de San Luis — 17:30 · Inter&Co Stadium (Orlando)

Monterrey (Rayados) vs. Nashville SC — 18:00 · GEODIS Park (Nashville)

Toluca vs. FC Dallas — 20:00 · Estadio Nemesio Díez (Toluca)

San Diego FC vs. Puebla — 20:15 · Snapdragon Stadium (San Diego)

LAFC vs. Querétaro — 20:30 · BMO Stadium (Los Ángeles)

Seattle Sounders vs. Chivas Guadalajara — 20:30 · Lumen Field (Seattle)

Recuerda que podrás seguir toda la actualidad de este certamen que enfrenta a los clubes de la Liga MX y a los conjuntos de la Major League Soccer por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como toda la información del mundo deportivo nacional e internacional.