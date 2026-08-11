¡ÚLTIMA HORA! Matías Almeyda propone una “Champions de toda América" 

En conferencia de prensa previo al encuentro crucial ante Nashville SC por la Leagues Cup 2026, el director técnico de Rayados de Monterrey, Matías Almeyda, encendió el debate internacional al proponer un cambio radical en las competencias del continente. En lugar de promover un simple regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores, el estratega argentino sugirió la creación de un torneo integral al estilo de la UEFA Champions League que reúna a los mejores clubes de toda América.

Matías Almeyda propone una "Champions de toda América"

Almeyda fue contundente al señalar que una competencia unificada acabaría con las especulaciones sobre el nivel futbolístico entre regiones y daría un salto de calidad global a las ligas participantes:

"Sé que las distancias son largas, pero si se juega la Champions (UEFA), por qué no jugar un campeonato que se juegue en toda América. Entonces ahí le van a dar potencia a todos y no estar dividiendo por sectores", declaró el técnico argentino.

El timonel del conjunto regiomontano enfatizó que este formato permitiría medir fuerzas directamente sin favoritismos ni invitaciones, emulando la estructura europea:

"Es hora de que, en algún momento, lo piensen para hacer un campeonato. Ya aprobaron ese Mundial de Clubes, en el que algunos fueron invitados y otros no. Bueno, que hagan como la Champions, pero en toda América. Y ahí nos vamos a dar cuenta en qué posición está Sudamérica, Centroamérica y todos. Que compitan y veamos quién es mejor, como se hace en Europa".

No obstante, el 'Pelado' reconoció la brecha que existe entre los deseos de los protagonistas y las decisiones ejecutivas: "Por ahí uno tiene muchas ideas por el tiempo que llevo en el fútbol, pero sabemos que los que deciden son otros y hacen muchos estudios para definir cosas”.

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"Si no llegara a concretarse el pase a la siguiente ronda, me daría mucha bronca”: Matías Almeyda

Al abordar el panorama actual de Monterrey en la Leagues Cup, Almeyda no ocultó su frustración ante una eventual eliminación en la fase de grupos, señalando directamente el arbitraje sufrido en su debut frente a Orlando City:

"Si no llegara a concretarse el pase a la siguiente ronda, me daría mucha bronca, muchísima, pero bronca de verdad... Con respecto al arbitraje, creo que el primer partido sí hubo errores y fuimos perjudicados, está claro. De hecho hasta ustedes lo han visto y se ha estudiado y se ha reconocido públicamente que hubo errores".

