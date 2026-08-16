Fecha y HORARO para ver Pumas vs Gallos de Querétaro, partido de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Los Pumas de la UNAM tratarán de quitarse el mal sabor de boca que les dejó su desempeño en la Leagues Cup 2026, donde fueron uno de los peores equipos mexicanos de la competencia contra la MLS, y el primer paso para ello será enfrentar a los Gallos de Querétaro en el marco de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Gigante de Europa presenta BAJÍSIMA oferta por la Hormiga González

¿Cuándo se jugará el Pumas vs Gallos de Querétaro del Apertura 2026?

El duelo entre Pumas y Gallos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, fue calendarizado por la organización futbolística para el domingo 16 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario al sur de la Ciudad de México.

¿A qué hora se jugará el Pumas vs Gallos de Querétaro del Apertura 2026?

La encargada de dar inicio al encuentro entre Pumas y Gallos de Querétaro, a las 12:00 p.m., tiempo del centro de México, será la árbitro Karen Hernández Andrade. La silbante será acompañada por los abanderados Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Jaime Daniel González Ramírez con el cuarto árbitro Joaquín Alberto Vizcarra Armenta.

Te invitamos a leer: Campeón con América ficha por su SEGUNDO equipo en Arabia Saudita

Actualmente, el cuadro universitario marcha cuarto en la tabla tras sumar seis puntos en las primeras tres jornadas del torneo bajo la gestión de Esteban Solari. Los queretanos tienen la misma cantidad de puntos, pero la diferencia de goles es de +1 y por eso ocupan la séptima posición, por detrás de Monterrey y Cruz Azul.

El último enfrentamiento entre Pumas y Querétaro fue un empate a uno durante la primera jornada del Clausura 2026. Los goles corrieron a cargo de Adalberto Carrasquilla y Mateo Coronel. Para contextualizar, desde el Apertura 2014 se han enfrentado 24 veces en distintas competiciones y el saldo es de 10 triunfos para los auriazules, ocho para los queretanos y seis empates.