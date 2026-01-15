Fecha, rival y sede del regreso de Julio César Chávez Jr al boxeo

Tras meses de ausencia, Julio César Chávez Jr y Omar Chávez oficialmente tienen fecha, sede y rivales para regresar al pugilismo, combates que para su padre Julio César Chávez se vuelven un motivo de ilusión por la disciplina y atención que le han dedicado en estas últimas semanas.

Todo sucederá este próximo 24 de enero en la Arena San Luis Potosí, recinto moderno que ya tiene antecedentes montando eventos de pugilismo y que se alista para que en semana y media reciba a los aficionados al deporte de los puños en el evento bautizado como ‘Dinastía Chávez’ por las peleas de los hermanos Chávez y el combate que también tendrá el sobrino del Gran Campeón Mexicano, de nombre Roberto Chávez.

Las peleas confirmadas para la velada de Dinastía Chávez de este 24 de enero

Julio César Chávez Jr, quien tiene marca de 54 victorias con 34 nocauts, además de siete derrotas y un empate, se enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco quien llega con una hoja de trabajo de 10 victorias con cuatro nocauts, sumándose un empate y una derrota.

Mientras que Omar Chávez en su presentación en San Luis, donde ya se ha presentado en el pasado , tiene récord de 41 victorias con 28 nocauts, además de una derrota y medirá sus fuerzas con el colombiano aguerrido y experimentado José Miguel Torres quien tiene 40 peleas ganadas con 31 nocauts, además de 23 descalabros.

Julio César Chávez, ilusionado por la pelea de sus hijos en San Luis

“Estoy contento de ver otra vez en el ring a mi hijo Julio y a mi hijo Omar, además de que podrán ver a mucho talento de aquí de San Luis Potosí y a mi sobrino Roberto que tenemos la confianza de que va a hacer algo importante en el boxeo”, mencionó el también analista de Box Azteca, agregando que ver a sus hijos enfocados en el deporte es un gran triunfo.

Chávez Jr y Omar Chávez por su parte, recordaron el gran recibimiento de San Luis Potosí para tener esta función en su regreso al boxeo, prometiendo que estarán a la altura de las expectativas de verlos pisar ese recinto que sigue adquiriendo prestigio.