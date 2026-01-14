Peleador invicto levanta la voz y lanza reto hacia Canelo Álvarez, buscando VENGANZA

El peleador estadounidense Jermall Charlo se ha sumado a la lista de peleadores que esperan tener la oportunidad de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en este 2026, luego de que el deseo de tener una revancha ante Terence Crawford se ha esfumado tras su rertiro del deporte de los puños a finales del año pasado.

Jermall Charlo no olvida que hace dos años y medio, Canelo enfrentó a Jermell Charlo en La Vegas y el mexicano lo derrotó en lo que además pudo haber sido el retiro de Jermell, pues desde entonces no se ha vuelto a parar en una pelea oficial y no han existido muchos rumores en su entorno.

Pero Jermall está deseoso de poder concretar una pelea ante Canelo, luego de haber estado en la órbita del mexicano en el 2023, pero lesiones y una mala serie de inestabilidades emocionales lo alejaron de una pelea y fue su hermano Jermell el que entró al ruedo para resistirle 12 rounds en la Arena T-Mobile.

“¿Él tiene que regresar, no? Así que yo sigo como alguien a quien posiblemente pueda enfrentar. No se ha acabado para él y él no está acabado”, acotó en una entrevista reciente Jermall Charlo quien está seguro que en el regreso de Canelo, puede ser alguien que emerja como posible contrincante.

Jermall Charlo va por la venganza ante Canelo

"Yo cobraré venganza por mi hermano Jermell", alegó Jermall en esa charla en la que reiteró su interés por ponerse en el camino de Saúl y enfrentarlo, acotando que ante el tapatío, es mejor combate que ante el boricua Edgar Berlanga , a quien mencionó despectivamente.

Canelo Álvarez supera en ganancias anuales a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo|Canelo Álvarez

"Canelo sigue siendo una pelea grande y es una pelea más grande que contra Berlanga o como se llame, o cualquier pelea ante esos tipos", sentenció el boxeador que sigue invicto en el boxeo profesional, con marca de 34 victorias con 23 nocauts, desde su debut en septiembre del 2008, ya con una carrera larga y que se ha visto intermitente, con solo cuatro peleas desde el 2020.