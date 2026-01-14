Problemas fuera del ring: emiten orden de arresto contra una estrella invicta del boxeo

El nombre de Gervonta Davis vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por su poder sobre el ring. Las autoridades de Miami Gardens emitieron una orden de arresto contra el campeón mundial de peso ligero de la AMB, en relación con un presunto episodio de violencia doméstica ocurrido en octubre pasado.

Los cargos que figuran en la orden son graves: detención ilegal, agresión e intento de secuestro, lo que activó un operativo conjunto entre la policía local y el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para dar con el paradero del boxeador.

Qué se investiga y por qué el caso es tan delicado

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el incidente habría ocurrido el 27 de octubre en un club nocturno de Miami Gardens. La presunta víctima, una ex pareja del pugilista, trabajaba en el lugar cuando se produjo el altercado.

Según la denuncia civil interpuesta posteriormente, Davis habría ingresado al establecimiento y llevado a la mujer a una zona sin cámaras de seguridad, donde se habría producido la agresión. El relato describe forcejeos, sujeción por el cuello y un traslado forzado por distintas áreas del local hasta el estacionamiento, donde finalmente fue liberada. La víctima presentó lesiones visibles en uno de sus brazos.

La policía confirmó que las cámaras de seguridad del club respaldan partes clave del testimonio, elemento que resultó determinante para que se emitiera la orden judicial.

Un historial que vuelve a pesar

Este nuevo episodio se suma a otros problemas legales previos en la carrera de Davis. Aunque algunos casos anteriores fueron desestimados, el boxeador ya había enfrentado consecuencias judiciales, incluyendo arresto domiciliario y libertad condicional por un caso de atropello y fuga en 2023.

El impacto de esta situación no solo es legal. En lo deportivo, el caso ya había tenido consecuencias indirectas: semanas después de que se presentara la demanda, Davis fue retirado de una pelea programada en Miami, lo que alteró por completo el cartel del evento.

Mientras las autoridades continúan con la búsqueda, el futuro inmediato de una de las figuras más reconocidas del boxeo mundial queda envuelto en incertidumbre total, esta vez fuera del cuadrilátero.