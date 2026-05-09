Fecha y hora para ver Barcelona vs Real Madrid en México, Clásico Español 2026 de LaLiga

El futbol español se prepara para vivir uno de los Clásicos más importantes de los últimos años. Barcelona y Real Madrid llegan a la Jornada 35 de La Liga con mucho más que tres puntos en disputa.

Para el equipo de Hansi Flick, el panorama es claro: una victoria les daría definitivamente al título y podría desatar la celebración en casa, frente a su gente y ante su máximo rival. El escenario está servido para que el conjunto blaugrana convierta el partido en una noche histórica.

Del otro lado, el panorama en Real Madrid es mucho más complejo. Más allá de la obligación deportiva de evitar el festejo culé, el vestidor blanco llega sacudido tras el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, una situación que ha generado ruido interno en un momento decisivo.

La tensión entre ambos futbolistas ha puesto bajo presión al cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa, que busca mantener la estabilidad en un equipo golpeado por bajas sensibles y por la necesidad de responder en el partido más importante de la recta final del campeonato.

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Fecha y hora exacta del Clásico español entre Barcelona y Real Madrid

El enfrentamiento entre FC Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 10 de mayo de 2026, dentro de la Jornada 35 de La Liga.

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), teniendo como sede el renovado Spotify Camp Nou, donde el conjunto culé buscará aprovechar la localía para dar un paso definitivo hacia el campeonato.

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El pronóstico del partido Bracelona vs Real Madrid

El contexto actual coloca a Barcelona como favorito para quedarse con la victoria. Su rendimiento a lo largo de la temporada, sumado al impulso anímico de jugar en casa y la posibilidad de coronarse, lo convierten en el equipo con mejores sensaciones de cara al Clásico.

En contraste, Real Madrid llega condicionado por su crisis interna, especialmente tras el conflicto entre sus jugadores, además de varias ausencias importantes que obligarán a modificar piezas clave en su esquema.

El pronóstico apunta a una victoria blaugrana por marcador de 2-1, con el peso ofensivo del Barcelona como factor determinante.

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