Sergio Canales causa furor al regresar a Monterrey tras anunciar su salida de Rayados

Sergio Canales causó furor al arribar al aeropuerto de Monterrey, luego de que hace una semana anunció en sus redes sociales que no continuaría en Rayados, ya que supuestamente regresaría a España para jugar sus últimos años de carrera, pese a que el sueldo sea menor que el que percibía en el conjunto regio.

Canales, quien dijo algo de Monterrey que hizo llorar a todos, arribó nuevamente a la Sultana del Norte tras acudir a un partido de playoffs de la NBA en San Antonio, Texas, pues así lo captaron las cámaras de El Norte. A su llegada, se le cuestionó sobre cuánto tiempo más permanecería en México, pero el español no quiso hablar sobre ello.

El español aún sigue en Monterrey, pese a que ya no seguirá con Rayados|@sergiocanalesoficial

Canales y el amor a Monterrey

El mediocampista anunció oficialmente que no continuaría en Rayados el 28 de abril, pese a que antes de que concluyera el torneo regular del Clausura 2026 ya era un secreto a voces su salida de la institución tras el pésimo semestre que tuvo el equipo al quedar eliminado de la Liguilla.

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No obstante, el jugador de 35 años aún continúa en Monterrey y recientemente subió a sus redes sociales una foto y videos explorando el Parque Ecológico de Chipinque, una reserva natural protegida que se ubica en San Pedro García, Nuevo León.

Se desconoce cuándo el español se marchará de México, pues por lo pronto disfruta de sus últimas semanas en Nuevo León, donde vivió por casi 3 años, ya que fue fichado por Rayados en verano de 2023, proveniente del Real Betis.

El ex del Real Madrid llegó a Monterrey con bombo y platillo, pero se va sin ningún título, ya que durante su estadía el equipo solo alcanzó una final de Liga BBVA MX, pero la perdió ante el América. No obstante, Sergio formó parte de la plantilla que disputó el nuevo formato del Mundial de Clubes, que se realizó en 2025.