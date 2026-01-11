Fecha y horario: ¿A qué hora ver Pumas vs Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026?

Pumas y Querétaro se enfrentan este domingo en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en un encuentro programado para las 12:00 horas que marca el debut del conjunto universitario como local en el nuevo torneo.

El partido representa el inicio de una nueva etapa para Pumas, luego de un Apertura 2025 en el que quedaron eliminados en el Play-In frente a Pachuca. Tras ese resultado, la institución realizó ajustes en su estructura deportiva, comenzando con la salida del doctor Miguel Mejía Barón como director deportivo y la llegada de Carlos Gutiérrez Barriga, quien asumió el cargo a finales de diciembre de 2025.

De cara al nuevo certamen, el conjunto auriazul incorporó a Juninho Vieira, Tony Leone, Jesús Rivas, Jordan Carrillo, Robert Morales y César Garza, refuerzos que se integraron al plantel con el objetivo de fortalecer distintas líneas del equipo en este arranque de torneo.

Te puede interesar: Partidos de HOY domingo 11 de enero en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Querétaro, por su parte, llega a Ciudad Universitaria tras un torneo anterior de rendimiento irregular, en el Apertura 2025, el conjunto emplumado perdió la oportunidad de clasificar a la Liguilla en la última jornada, por lo que el inicio del Clausura 2026 representa una nueva oportunidad para cambiar el rumbo desde la primera fecha. Bajo el mando de Esteban González, el equipo busca consolidar lo trabajado durante la pretemporada y comenzar el campeonato con un resultado positivo como visitante.

En cuanto a los antecedentes recientes entre ambos clubes en Ciudad Universitaria, Pumas ha perdido solo dos de los últimos ocho partidos como local ante Querétaro, con un balance de cinco victorias, un empate y dos derrotas, además de mantenerse invicto en cinco compromisos consecutivos en casa frente al conjunto queretano.

El duelo entre Pumas y Querétaro cierra la actividad dominical de la Jornada 1 del Clausura 2026, con ambos equipos enfocados en sumar desde el arranque del torneo y marcar el inicio de su camino en la nueva competencia.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas anuncia NUEVO DELANTERO para el Clausura 2026