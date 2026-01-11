Partidos de HOY domingo 11 de enero en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

En el último día de actividades de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Pumas, Querétaro, San Luis y Tigres entran en escena, con el mismo objetivo, iniciar el torneo con resultados positivos en una fecha que marca el cierre del arranque del campeonato.

Pumas hará su debut en el certamen este domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde recibirá a Querétaro en punto de las 12:00 horas. El encuentro representa el primer partido de los universitarios como locales en el Clausura 2026, luego de un semestre anterior marcado por cambios en la institución.

El conjunto auriazul viene de quedar eliminado en el Apertura 2025 tras caer ante Pachuca en el Play-In, resultado que derivó en modificaciones en el área deportiva. Tras la salida del doctor Miguel Mejía Barón como director deportivo, el club anunció la llegada de Carlos Gutiérrez Barriga, quien asumió el cargo a finales de diciembre de 2025. La planeación del equipo para el nuevo torneo se realizó en conjunto con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de la institución, con miras a reforzar distintas zonas del plantel.

Como parte de ese proceso, Pumas incorporó a Juninho Vieira, Tony Leone, Jesús Rivas, Jordan Carrillo, Robert Morales y César Garza, refuerzos que se integraron al equipo de cara al Clausura 2026 y que apuntan a ampliar las variantes del cuerpo técnico dirigido por Efraín Juarez en este inicio de torneo.

En el otro compromiso que cierra la Jornada 1, Tigres visitará al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, duelo programado para las 19:00 horas. El equipo regiomontano inicia el nuevo certamen aún sin registrar fichajes para el Clausura 2026, aunque mantiene una de las nóminas más amplias del futbol mexicano.

Los felinos llegan a este torneo tras haber disputado la Final del Apertura 2025, en la que cayeron ante Toluca en tanda de penales, en una serie que se definió hasta la última instancia. Con ese antecedente inmediato, Tigres abre un nuevo semestre en condición de visitante, mientras San Luis busca hacerse fuerte en casa desde el arranque del campeonato.

Ambos encuentros ponen fin a la Jornada 1 del Clausura 2026, marcando el cierre del primer capítulo del torneo y dando paso al desarrollo regular del certamen, con Pumas debutando ante su afición y Tigres comenzando su camino fuera de casa.

