Fecha y HORARIO del Bravos de Juárez vs Pumas, partido de la jornada 3 de la Liga BBVA MX

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tendrá en su cartelera el duelo entre los Bravos de Juárez y los Pumas de la UNAM. El compromiso entre el cuadro fronterizo y el conjunto capitalino tendrá lugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Chihuahua.

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Los Bravos buscan sumar sus primeros puntos en el torneo tras un mal comienzo. El equipo chihuahuense fue derrotado por Puebla y Chivas en sus primeros dos partidos en el Apertura 2026 y se encuentran en el fondo de la tabla general de la competencia. Por su parte, los Pumas son el 12° lugar de la Liga BBVA MX con tres puntos luego de caer ante Pachuca, pero vencer a Toluca.

Jugaremos ante F.C. Juárez el día de mañana a las 9 pm.

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La fecha y HORARIO para el Bravos de Juárez vs Pumas

El partido entre los Bravos de Juárez y los Pumas se disputará el viernes 31 de julio en el marco de la tercera jornada del Apertura 2026. El compromiso entre los pupilos de Pedro Caixinha y los dirigidos por Esteban Solari está programado para iniciar a las 9:00 p.m.

La justicia será impartida por el árbitro Mario Terrazas Chávez. El silbante central tendrá como asistentes a Alberto Morín Méndez y Óscar Yahir Barriga Castro. El cuarto árbitro será Yonatan Peinado Aguirre. La responsabilidad del VAR será cuestión de Óscar Macías Romo y su asistente será Christian Kiabek Espinosa Zavala.

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El partido entre Juárez y Pumas será transmitido en señal abierta, en vivo y gratis, a través de TV Azteca. La transmisión del encuentro comenzará unos minutos antes y podrás disfrutarla a través de Azteca Deportes, así como en el sitio web y la app.