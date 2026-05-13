FECHA Y HORARIO del Pachuca vs Pumas, partido de la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Desde la cancha del Estadio Hidalgo, la segunda semifinal del Clausura 2026 se jugará con gran intensidad, donde dos grandes equipos buscarán sellar su pase a la final.

Pachuca recibe a Pumas en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026, con un estadio lleno de acuerdo a los reportes de la boletera.

Pachuca llega a estas instancias tras vencer a Toluca en los cuartos de final, con un contundente marcador global de 3-0, donde no permitió que el actual bicampeón anotara gol.

Pumas, por su parte, llega tras una llave llena de emociones en el Clásico Capitalino ante América. Con penales, goles y fallas de último minuto, el conjunto universitario logró avanzar a las semifinales.

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Fecha y hora del partido de semifinales Pachuca vs Pumas

El partido de ida entre Pachuca y Pumas se disputará desde la cancha del Estadio Hidalgo este jueves 14 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El partido contó precios desde los 600 pesos, pero se de acuerdo con la plataforma que vende los boletos, ya no hay existencias, se esperan cerca de 25,000 personas.



Fecha: 14 de mayo de 2026.

Lugar: Pachuca, Hidalgo.

Sede: Estadio Hidalgo

Hora: 19:00 (hora del centro de México).

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¿Dónde ver en vivo y gratis la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca?

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 17 de mayo de 2026 desde Ciudad Universitaria y se podrá ver en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7. Además, también estará disponible por el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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