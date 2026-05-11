Estos son todos los cambios de locura que habría en Club América para el Apertura 2026

Quedar eliminados en Cuartos de Final del Clausura 2026 fue un golpe muy duro para el Club América. Si bien es cierto que el equipo no venía atravesando su mejor momento, puertas adentro tenían confianza de que podían remontar en la Liguilla. Los dirigidos por André Jardine estuvieron cerca de avanzar de ronda a raíz de un penal ejecutado por Henry Martín en los minutos finales y que pegó en el poste derecho de Keylor Navas.

Durante la jornada de este miércoles, la plantilla se reunió en las instalaciones de Coapa para planificar el armado del equipo para la próxima campaña. La continuidad de Jardine y su cuerpo técnico está en duda, mientras que varios futbolistas podrían abandonar la institución en los próximos días. Si bien es cierto que el club no realizó ningún anuncio oficial, existen altas probabilidades que se ejecuten ciertos cambios en el combinado azulcrema.

Los cambios que podría tener el América para el Apertura 2026

Diversos reportes mencionan que jugadores como Israel Reyes y Sebastián Cáceres no son contemplados por el cuerpo técnico de las Águilas, ya que tienen muchas posibilidades de dar el salto al futbol europeo en el próximo mercado de fichajes. Incluso, rumores apuntan a que el zaguero de la Selección Mexicana podría convertirse en nuevo jugador de la Roma de Italia para la próxima temporada.

Israel Reyes of America during the 14th round match between America and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 11, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Por otro lado, Jonathan dos Santos sigue sin renovar su vínculo con el América y las imágenes que dejó el mediocampista tras la eliminación frente a Pumas dejan en evidencia que podría haber sido su último partido con el equipo azulcrema. Su contrato expira el 30 de junio y, hasta la fecha, todo parece indicar que ya no jugará más con las Águilas.

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Tanto Néstor Araujo como Kevin Álvarez parecen haber cumplido un ciclo en la institución. Los reportes mencionan que el defensor central tendría su salida prácticamente sellada para el próximo libro de pases, mientras que el lateral tiene muchas probabilidades de salir del equipo a raíz de su rendimiento irregular dentro del terreno de juego.

|Instagram @kevinalvarez

Finalmente, la directiva del América busca liberar plazas de jugadores No Formados en México. Los dos principales apuntados a abandonar el barco son los colombianos Cristian Borja y José Raúl Zúñiga. El primero finaliza contrato en junio y todo indica que no será renovado, mientras que el segundo no cumplió con las expectativas y podría salir más pronto que tarde.

Con el correr de los días se sabrá con mayor detalle la situación de cada jugador, pero es un hecho que la plantilla americanista sufrirá un cambio drástico para afrontar el Apertura 2026.

